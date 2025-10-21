Haberler

Arsin'de Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 6. Günde

Arsin'de Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 6. Günde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim'de balık avlamak için denize açılan Mehmet Ali Gürsoy'un bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmaları 6. gününde de sonuç vermedi. Ekipler, kayıp balıkçıya ait kişisel eşyaları bulsalar da kendisine ulaşamadı.

TRABZON'un Arsin ilçesi açıklarında teknesi sürüklenirken bulunan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor. 89 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda Gürsoy'a ait bir ize rastlanamadı.

Arsin'de balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim'de balık avlamak için denize açıldı. Sabah saatlerinde Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Denizde arama çalışması başlatıldı.

BİR İZE RASTLANMADI

Arama çalışmaları 6'ncı günde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı ile yürütülen çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmaların 6'ncı gününde de kayıp balıkçıdan bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.