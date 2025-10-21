Arsin'de Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 6. Günde

TRABZON'un Arsin ilçesi açıklarında teknesi sürüklenirken bulunan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor. 89 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda Gürsoy'a ait bir ize rastlanamadı.

Arsin'de balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim'de balık avlamak için denize açıldı. Sabah saatlerinde Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Denizde arama çalışması başlatıldı.

BİR İZE RASTLANMADI

Arama çalışmaları 6'ncı günde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı ile yürütülen çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmaların 6'ncı gününde de kayıp balıkçıdan bir ize rastlanılamadı.