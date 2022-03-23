AROMATİK BİTKİ EKİMİNE TAHSİS EDİLEN HAZİNE ARAZİSİNDE TOKAT 3'ÜNCÜ SIRADA

BALIKESİR (DHA) - TOKAT'ta ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan aromatik ve süs bitkilerinin ekimi için tahsis edilen hazine arazisi alanı, 2 milyon 600 bin metrekareye ulaştı. Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, 68 ilde hazine taşınmazlarının kiralandığını belirterek, "Kütahya ve Balıkesir'den sonra Tokat arazi tahsisinde 3'üncü sıraya ulaştı. 2023'te 1'inci sırada olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kentte ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan aromatik ve süs bitkilerin ekimi için tahsis edilen hazine arazisi alanı 2 milyon 600 bin metrekareye ulaştı. Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyle süs bitkisinin yetiştirilmesi için bugüne kadar 68 ilde hazine taşınmazlarının kiralandığını söyledi. Bu kiralamalarda 5 milyon 600 bin metrekareyle Balıkesir, 4 milyon 600 bin metrekareyle Kütahya ve 2,6 milyon metrekareyle Tokat öne çıkan iller oldu. Kütahya ve Balıkesir'in ardından bu alanda 3'üncü sırada yer alan kentte, arazi talep sayısı giderek artıyor. Tahsis edilen arazilerde üreticiler, en çok lavanta ekimini tercih ediyor. Baharla birlikte, tahsis edilen arazilerde lavanta ekimi de başladı.

'TALEPLER ARTIYOR'

Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, çalışmaları anlatarak, "Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hazineye ait tarım arazilerini ekonomiye, istihdama katkı sağlaması için çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 2 bin 600 dönümlük araziyi çiftçiye sunduk. Türkiye'den örnek verecek olursak, 10 bin dönümün üzerinde aromatik bitki ekimi yapıldı. Bu yıl itibarıyla 40 bin dönümlük ekim sonuçlanmış olacak. Türkiye'de ise Kütahya ve Balıkesir'den sonra Tokat 3'üncü sıraya ulaştı. Şu anda bin dönümlük yeni bir talep var. Talepler artıyor. Bu yıl sonu ve 2023 sonunda ise taleplerin değerlendirmesinden sonra arazi tahsisinde 1'inci sırada olacağımızı düşünüyorum. Bu projeyle bölge halkı ve Türkiye kazanacak" dedi.