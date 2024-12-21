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Arnavutluk'tan TikTok'a 1 yıllık yasak

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Arnavutluk hükümeti, TikTok sosyal medya platformunu 2025 itibarıyla en az bir yıl yasaklama kararı aldı. Bu karar, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonucunda alınan önlemler çerçevesinde değerlendiriliyor.

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

EN AZ 1 YILLIĞINA YASAKLANACAK

Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti. Söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü. Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti.

Arnavutluk'tan TikTok'a 1 yıllık yasak
Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCihan Elmastaş:

Vallahi helal olsun bizim ülkemizde de şart.

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Haber YorumlarıShef :

Bizde tiktık yasak olsa en çok kimler karşı çıkar ?

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