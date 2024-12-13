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Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddialarına Karşı Protestolar Sürüyor

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Göstericiler, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyor ve daha güçlü bir şekilde organize olunması gerektiğini vurguluyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, Tiran sakinleri ve Arnavutluk vatandaşlarının onurlu, anayasal ve insani muameleyi hak ettiğini söyledi.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi de her hafta olduğu gibi bu hafta da protestolarını sürdürdüklerini belirterek, daha güçlü bir şekilde organize olmalarının vakti geldiğini vurguladı.

Onlarca polis memurunun güvenlik tedbirleri aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların açıklanarak kınanmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
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