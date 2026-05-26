Haberler

Tiran'da 'Bir Sofrada Miras' ile Türk Mutfağı Tanıtıldı

Tiran'da 'Bir Sofrada Miras' ile Türk Mutfağı Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk lezzetleri davetlilere sunuldu ve konuşmalarda bu mutfağın ortak miras olarak önemi vurgulandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.???????

Erciyes, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 5'incisinin düzenlendiğine işaret ederek, "Yemek sadece yemek yemekten ibaret değildir. Yemek, insanları bir araya getiren, sıcak ve samimi bir yoldur ve dostluk, dayanışma anlamına gelir." diye konuştu.

Türk mutfağı ve kültürünün zenginliğine değinen Büyükelçi Erciyes, Türk mutfağının, sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a uzanan ortak bir mirasın ürünü olduğunu söyledi. ???????

Kaynak: AA / Fatjon Cuka
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
İzmir'de gasp ve darp şüphelisi 4 çocuk gözaltına alındı

Küçücük yaşta dehşet saçtılar! 4 çocuk gözaltında
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum