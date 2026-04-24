Arnavutluk'ta 'Tiran Fotoğraf Maratonu' etkinliği düzenleniyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Tiran Fotoğraf Maratonu" etkinliği düzenleniyor.

Katılımcıların belirlenen temalara göre Tiran'ı fotoğraflayarak yarışacağı "Tiran Fotoğraf Maratonu" etkinliği, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiran New York Üniversitesi (UNYT) destekleriyle gerçekleşiyor.

İskenderbey Meydanı'ndaki kayıt işlemlerinin ardından, yarışmacılar belirlenen temalara odaklanarak Tiran'da fotoğraf çekme sürecine başladı.

YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, FOTON Derneğinden temsilciler ve fotoğraf meraklıları etkinlikte hazır bulundu.

Etkinlik kapsamında yarın fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral'ın katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek ve yarışmada derece elde edenlere ödülleri takdim edilecek.