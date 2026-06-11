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Arnavutluk Meclisi Zvernec'teki tartışmalı turizm projesini görüştü

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Arnavutluk Meclisi, Avlonya'daki Zvernec bölgesinde planlanan ve çevre protestolarına yol açan turizm projesini ele aldı. Çevre Bakanı Jaupaj, projenin çevresel prosedürlere uygun olduğunu savunurken, muhalefet ve halk gösterilerle tepki gösteriyor. Projenin Trump ailesiyle bağlantılı olduğu iddiaları ise Başbakan Rama tarafından reddedildi.

Arnavutluk Meclisi, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan ve ülke çapında gösterilere neden olan tartışmalı turizm projesini görüştü.

Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri tarafından verilen soru önergesi kapsamında mecliste soruları yanıtladı.

Jaupaj, turizm projesiyle ilgili olarak çevresel prosedürün atlandığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını ancak gerçeklerin bunun tam tersini gösterdiğini belirtti.

Çevre, yatırım ve kalkınmayla ilgili konular hakkında gerçeklere, hukuka ve bilime dayanmaları gerektiğine işaret eden Jaupaj, "Bugün Arnavutluk topraklarının yüzde 22'si koruma alanı statüsündedir. Arnavutluk, Batı Balkanlar'da en gelişmiş koruma alanları ağına sahiptir. Doğanın korunması, siyasi açıklamalara değil, gerçeklere, araştırmalara ve profesyonel değerlendirmelere dayanmalıdır. Bölge, beşinci kategori koruma alanı olarak ilan edilmiştir ve insan faaliyetlerinin tamamen yasak olduğu bir kategori değildir." diye konuştu.

Jaupaj, Arnavutluk devletinin, sunulacak projenin çevresel yönlerine ilişkin kararın bilimsel kanıtlara, profesyonel uzmanlığa ve Arnavutluk ile Avrupa çevre mevzuatının en yüksek standartlarına dayanmasına karar verdiğini söyledi.

PD Milletvekili Ina Zhupa da Çevre Bakanlığının koruma altındaki alanlar ve Arnavutların ortak refahı konusunda halka hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Oturum sırasında, muhalefetteki PD milletvekilleri vatandaşlar tarafından düzenlenen son gösterileri destekleyen pankartlar taşıdı ve Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.

Konuyla ilgili son günlerde ülke genelinde ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Zvernec'te hayata geçirilmesi planlanan turizm projesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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