Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Arnavutluk'ta, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) temsilcileri ve milletvekillerinin çağrısıyla "fiyat artışları, yüksek vergi ve nüfusun göçüne" karşı protesto düzenlendi.

Ülkenin farklı şehirlerinden gelerek başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda toplanan binlerce gösterici, başbakanlık binası önünde hükümete tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları üyeleri, aktivist ve öğrencilerin de katıldığı, "Arnavutluk tehlikede" sloganıyla düzenlenen protestoda göstericiler, Arnavutluk'un kaderini yeniden ellerine almaları gerektiğini ifade etti.

Eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Arnavutluk kurtuluş cephesine katılmak için ABD'den, Avrupa'dan, binlerce kilometre uzaktan göstericiler geldiğini aktaran Berişa, "Her şeylerini bırakıp protestoya katılan, tüm Arnavutlar için bir ışık, güneş, umut kaynağı olan kadın ve erkeklere minnettarız. Bu gece hiç olmadığı kadar tüm Arnavutların zihinleri, kalpleri ve gözleri sizlere yönelmiş durumda. Bulvarın dört köşesinden geldiler çünkü sizi özgürlük saati, Arnavutluk saati çağırdı." diye konuştu.

Birkaç saat süren protestoda yüzlerce polis görev aldı.

Arnavutluk'ta son aylarda akaryakıt başta olmak üzere bazı gıda ürünlerinde fiyat artışı yaşandı. Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, kurumlardan duruma müdahale etmelerini ve fiyatlardaki oynaklığa izin vermemelerini talep etti.

Göstericiler protestoların gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi.