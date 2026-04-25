Arnavutluk'ta düzenlenen Tiran Fotoğraf Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Tiran Fotoğraf Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile New York Üniversitesi Tiran'ın (UNYT) desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, UNYT kampüsünde yapıldı.

"Dijital-Çarşı/Pazar" kategorisinde birinciliği Enkela Basha, ikinciliği Hans Lacej ve üçüncülüğü Betül Gülsoy elde etti. "Cep Telefonu-Sokağın Fotoğrafı" kategorisinde ise birinciliği Yüksel Altun, ikinciliği Mustafa Arif Şişman ve üçüncülüğü Arda Kayhan kazandı.

"Tiran Fotoğraf Maratonu" etkinliği kapsamında ayrıca fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral'ın katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, buradaki konuşmasında, Tiran'ın yalnızca Arnavutluk'un merkezi olmadığını, Balkanlar'da yükselen ve dönüşen bir kültür mozaiği haline geldiğini ifade etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bağların yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını dile getiren Erciyes, "Bizler ortak tarihi, kültürü ve en önemlisi ortak kaderi paylaşan iki kardeş milletiz. 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' deriz. Bizim dostluğumuzun da sarsılmaz temelleri vardır. Sanat da işte bu derin dostluğu kelimelerin ötesine taşıyan en güçlü köprü vazifesini görmektedir." dedi.

Aral ise program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'a üçüncü kez geldiğini belirterek, ilk olarak 1989'da farklı bir dönemde ülkede bulunduğunu, ardından Kosova savaşına giderken burada kaldıklarını ve geçişler yaptığını söyledi. Aral, "Bizim için çok değerli bir ülke, insanıyla olağanüstü bir coğrafya." ifadesini kullandı.

Aral, Tiran Fotoğraf Maratonu'nun uluslararası ayağını daha önce Tunus ve Mısır'da yaptıklarını dile getirerek, "Ama bunun devamının gelmesi lazım. Özellikle Arnavutluk içindeki fotoğraf meraklısı kardeşlerimizi bu tür etkinlikler için Türkiye'ye de bekliyoruz." diye konuştu.

Söyleşide Coşkun Aral, savaş muhabiri olarak edindiği deneyime, fotoğraf sanatı ve Tiran Fotoğraf Maratonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
