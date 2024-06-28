Arnavutluk Nüfusu 2,4 Milyona Düştü

Arnavutluk İstatistik Kurumu (INSTAT), ülke nüfusunun 2011'deki son nüfus sayımına kıyasen 420 binlik düşüşle 2,4 milyon olarak kayda geçtiğini duyurdu.

INSTAT Genel Müdürü Elsa Dhuli, başkent Tiran'daki Opera ve Bale Tiyatrosu'nda, 18 Eylül-15 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan nüfus sayımına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Arnavutluk nüfusunun 2 milyon 402 bin 113 olduğunu bildiren Dhuli, nüfusun yüzde 50,4'ünü kadınların, yüzde 49,6'sını erkeklerin oluşturduğunu kaydetti.

Nüfusun 755 bin 950 aileden oluştuğunu, aile başına ortalama 3,2 üyenin bulunduğunu belirten Dhuli, son 30 yılda Arnavutluk'un demografisinde birbirinden farklı önemli değişikliklerin yaşandığını, buna sosyo-ekonomik alandaki gelişmelerin de eşlik ettiğini vurguladı.

INSTAT tarafından paylaşılan verilere göre, ülke nüfusu 2011'deki nüfus sayımına kıyasen 420 binlik düşüş yaşadı.

Ülkede etnik kökene göre yerleşik nüfus sonuçları şu şekilde kayıtlara geçti:

"2 milyon 186 bin 917 Arnavut, 23 bin 485 Yunan, 2 bin 281 Makedon, 511 Karadağlı, 2 bin 459 Ulah, 9 bin 813 Roman, 12 bin 375 Mısırlı, 2 bin 963 Boşnak, 584 Sırp, 7 bin 57 Bulgar, diğer etno-kültürel gruplar 3 bin 798, karışık etno-kültürel grup 770, hiçbir unsurda yer almayan 1142, cevap vermemeyi tercih edenler 13 bin 507, ayrıca 134 bin 451 kişi için etnik kökene ilişkin veri bulunmuyor".

Dini inanca göre paylaşılan veriler ise şöyle kayıtlara geçti:

"1 milyon 101 bin 718 Müslüman, 115 bin 644 Bektaşi, 201 bin 530 Katolik, 173 bin 645 Ortodoks, 9 bin 658 Protestan, diğer dini gruplar 3 bin 670, 85 bin 311 ateist, 244 bin 331 kişi dini inancı hakkında bilgi paylaşmadı, 332 bin 155 kişi INSTAT tarafından kategorize edilmeyen dini inanca bağlı olduklarını bildirdi ve 134 bin 451 kişinin dini inancı bilgisine ulaşılamadı."

Nüfusun yüzde 31,6'sının Tiran'da, yüzde 10'unun Fier'de, yüzde 9,7'sinin ise Elbasan'da yaşadığı kayıtlara geçti.