Üye Girişi
Haberler

Arnavutluk Meclisinde Gerginlik: Muhalefet ve Güvenlik Görevlileri Arasında Arbede

Arnavutluk Meclisinde Gerginlik: Muhalefet ve Güvenlik Görevlileri Arasında Arbede
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekillerinin ceza almasına tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, güvenlik birimi ile milletvekilleri arasında arbede ile devam etti. Meclis oturumu, gerginliklere rağmen gerçekleştirildi.

Arnavutluk Meclisinde hafta başındaki gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede yaşandı.

Pazartesi günü ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, bugün yeniden Meclise hakim oldu.

Meclisin güvenlik birimi, ceza alan muhalefet milletvekillerinin girişine izin vermedi.

Bunun ardından Meclis oturumu öncesinde Genel Kurul salonunun dışında gerginlik yaşandı. Önceki oturumda uzaklaştırma cezası alan PD milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede çıktı.

Muhalefet milletvekilleri, bazı bakanların ve iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekillerinin Meclise girişini engelledi.

Dışarıda yaşanan gerilim sırasında PD temsilcileri, bazı maketleri ateşe vererek ufak çaplı yangına neden oldu.

Öte yandan, gerginliğe rağmen Meclis oturumu, PS milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Arnavutluk Meclisinde 30 Eylül'de de arbede yaşanmış, muhalefet milletvekilleri, Meclis binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Bu kapsamda 3'ü ikişer ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün olmak üzere 24 muhalefet milletvekiline Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Gerginlik, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

Politika 3-sayfa Güncel

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Serenay Sarıkaya'nın evi! Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl? Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title