Arnavutluk, ABD ve Yunanistan'dan enerji alanında anlaşma

Arnavutluk, ABD ve Yunanistan arasında enerji alanında anlaşmalar imzalandı.

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Avlonya şehrindeki enerji merkezinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin çerçeve anlaşması, başkent Tiran'da imzalandı.

Anlaşmaların imza törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanı Enea Karakaçi, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmalar, "ABD ile yakın işbirliği ve komşu Yunanistan ile somut etkileşim içinde enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bağımsızlığını güçlendirme yolunda önemli adım" olarak nitelendirildi.

Rama, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmaları olağanüstü olarak nitelendirerek, "Bu durum, çok büyük bir yatırım, modern teknoloji ve tedarik anlaşmalarını da beraberinde getirecektir. Böylece Avlonya, Güneydoğu Avrupa'da enerji için kritik bir nokta haline gelecektir." diye konuştu.

Bakan Karakaçi de ABD ile olan ortaklığın, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlamaya dayalı, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme vizyonunu yansıttığını söyledi.

Büyükelçi Guilfoyle ise Arnavutluk'un, Batı Balkanlar'da bağlantı kuran ülke olarak giderek daha önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
