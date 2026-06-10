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Arnavutköy'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de iki hafif ticari araç, bir otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobildeki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden 2 hafif ticari araç ile otomobil ve motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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