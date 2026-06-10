Arnavutköy'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Arnavutköy'de iki hafif ticari araç, bir otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobildeki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden 2 hafif ticari araç ile otomobil ve motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok