Arnavutköy'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Arnavutköy'de İstanbul Caddesi'nde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.
Yeşilbayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EJD 842 plakalı tır, trafik ışıklarının bulunduğu noktada viraja girdiği sırada devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk