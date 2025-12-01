Arnavutköy'de Tır Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki tır tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Arnavutköy'de tır tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki bir tır tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tamirhanede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel