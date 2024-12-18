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Arnavutköy'de Tankerin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nevzat Özcan, bir tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de tankerin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde ilerleyen R.B'nin kullandığı 41 AHA 723 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Özcan'a (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Tankerin sürücüsü R.B. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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