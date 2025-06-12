Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Arnavutköy'de otomobilinde bekleyen T.D., 2 zanlının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de otomobilinde beklediği sırada 2 zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Haziran'da Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesi'nde ilerleyen T.D'ye, yol kenarında otomobilini durdurup beklediği sırada aracına yaklaşan 2 kişi silahla ateş etmeye başladı.

Saldırıda T.D. karın ve bacak bölgesine isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralı T.D. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin bellerinden çıkardıkları tabancalarla yol kenarında otomobilini durdurup bekleyen T.D'ye ateş etmeleri, sürücünün saldırı anında araçla ilerlemeye çalışması yer aldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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