Arnavutköy'de iş yeri ve evi kurşunlayan şüpheliler yakalandı

Arnavutköy'de bir iş yeri ve bir eve silahla ateş açılması üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli, çeşitli suçlardan cezaevine gönderildi.

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de bir iş yeri ve bir eve silahla ateş açılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Mahallesi'nde 1 Ocak ile 7 Ocak tarihleri arasında bir iş yeri ile bir eve silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.E. (17), İ.K. (17) ve E.Ç. (19) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonlarda silah da ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. B.E. ve İ.K. ise "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. )

