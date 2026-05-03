Arnavutköy'de şiddetli rüzgar ağaç devirdi, otomobile hasar verdi
Arnavutköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi.
İstanbul'da gün içinde şiddetli rüzgar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Develi Sokak'ta rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç yola devrildi.
Ağacın devrilmesi nedeniyle sokak araç geçişine kapanırken, park halindeki bir otomobil hasar gördü.
Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç parçalanarak sokaktan kaldırıldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ise rüzgar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çevresine yerleştirilen koruma saclarından bazıları yola devrildi.