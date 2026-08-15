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Yeniköy Sahili'nde kıyıya vuran İHA paniği

Yeniköy Sahili'nde kıyıya vuran İHA paniği
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Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim buldu. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri inceleme yaptı; cisim, teknik analiz için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

ARNAVUTKÖY Yeniköy Sahili'nde kumsalda yürüyen kişiler tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu

Olay, Yeniköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde bir cisim fark etti. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismi görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak cisim üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cisim, ekiplerce bulunduğu noktadan kaldırıldı. Menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin yapılacağı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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