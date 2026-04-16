Arnavutköy'de ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Arnavutköy'de yapılan bir uygulama sırasında durdurulan takside ruhsatsız silah bulunan N.A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurulan takside ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan N.A'nın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yapılan incelemede şüphelinin "tehdit ve hakaret" suçlarından 1 kaydı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Umut Kaya