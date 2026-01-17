Arnavutköy'de otomobil midibüse çarptı; binen kişi son anda kurtuldu
Arnavutköy'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili, park halindeki midibüse çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, midibüse binen bir kişi son anda arabanın altında kalmaktan kurtuldu.
Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyreden 34 DRH 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ana yola çıkmak isteyen 26 TS 243 plakalı hafif ticari araca ardından park halindeki 34 LVL 132 plakalı midibüse çarptı.
MİDİBÜSE BİNEN KİŞİ SON ANDA KURTULDU
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce hafif ticari araca ardından park halindeki minibüse çarpması ve kazadan saniyeler önce midibüse binen kişinin son anda kurtulduğu anlar yer aldı.