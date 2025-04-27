Arnavutköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ARNAVUTKÖY'de yol kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kontrol altına alındı.

Yagın, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıktı. Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının sigara izmaritinden çıkabileceği şüphesi üzerine ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.