Arnavutköy'de okul çevresi denetimlerine İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı

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Arnavutköy'de öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki okulların çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Denetimlerde ekiplerce şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Evlatlarımızın okullarına güven içinde gidip, huzur içinde eğitimlerini sürdürerek ailelerine dönmeleri bizim için temel önceliktir. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirleri, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA