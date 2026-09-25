Haberler

Arnavutköy'de okul çevresi denetimlerine İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de öğrencilerin güvenli eğitimi için okul çevrelerinde polis denetimi yapıldı; şüpheli kişilere GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Arnavutköy'de öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki okulların çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Denetimlerde ekiplerce şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Evlatlarımızın okullarına güven içinde gidip, huzur içinde eğitimlerini sürdürerek ailelerine dönmeleri bizim için temel önceliktir. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirleri, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

"Allah akıl fikir versin" dedirten bir görüntü daha

Almanya'da üç çocuk annesi Türk kadın sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü! Ayrı yaşadığı eşi gözaltında

3 çocuk annesi sığındığı merkezde öldürüldü! Eşi gözaltında
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Aşk dolu bakışları dikkat çekti
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü

Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü