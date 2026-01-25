Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

Arnavutköy'de, bir evde yapılan mevlitte tavuklu pilav yediği belirlenen 39 kişi rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta bir evde gıda zehirlenmesine yönelik ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, mevlidin yapıldığı dairenin sahibi Zekeriya Y. (45) ile görüştü. Ev sahibi, saat 15.00 sıralarında düzenlenen mevlit yemeği kapsamında aynı evde tavuk ve pilav ikram ettiklerini, 20 kilogram tavuk etinin 2 farklı zincir marketten satın alındığını, akşam saatlerinde de bu yemekten yiyen bazı misafirlerinde kusma ve halsizlik şikayetleri görüldüğünü aktardı.

39 KİŞİ TAVUKLU PİLAVDAN ZEHİRLENDİ

Bazı kişilerin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri, bazılarının ise sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve genel durumları iyi olan toplam 39 kişinin 3 farklı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tavuk etinin alındığı öne sürülen 2 marketten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla numune alınacağı da kaydedildi.