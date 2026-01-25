Haberler

Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler
İstanbul Arnavutköy'de bir evde düzenlenen mevlit yemeğindeki tavuklu pilavdan dolayı 39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tavuk etinin alındığı marketlerden numune alınacağı belirtildi.

  • Arnavutköy'de bir mevlitte yenen tavuklu pilavdan 39 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
  • Zehirlenen 39 kişinin hayati tehlikesi yok ve üç farklı hastanede tedavileri sürüyor.
  • Tavuk etinin alındığı iki marketten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından numune alınacak.

Arnavutköy'de, bir evde yapılan mevlitte tavuklu pilav yediği belirlenen 39 kişi rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta bir evde gıda zehirlenmesine yönelik ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, mevlidin yapıldığı dairenin sahibi Zekeriya Y. (45) ile görüştü. Ev sahibi, saat 15.00 sıralarında düzenlenen mevlit yemeği kapsamında aynı evde tavuk ve pilav ikram ettiklerini, 20 kilogram tavuk etinin 2 farklı zincir marketten satın alındığını, akşam saatlerinde de bu yemekten yiyen bazı misafirlerinde kusma ve halsizlik şikayetleri görüldüğünü aktardı.

Bazı kişilerin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri, bazılarının ise sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve genel durumları iyi olan toplam 39 kişinin 3 farklı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tavuk etinin alındığı öne sürülen 2 marketten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla numune alınacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ülkede degişen durum yok sadece manset reisin sürekli parmagı havada resmiyle gercekler ise haberde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

