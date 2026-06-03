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Arnavutköy'de otomobil markete girdi

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Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Arnavutköy'de kontrolden çıkarak markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 34 LR 1263 plakalı otomobil, sürücüsü Ş.B.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan markete girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Umut Kaya
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