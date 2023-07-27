Arnavutköy'de Hırsızlık Olayı

ARNAVUTKÖY'de çaldıkları motosikletle önce bir eve girip cep telefonu, kredi kartı ve yüzük çalan 2 hırsız, daha sonra bir ilkokula girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde tablet, bilgisayar ve televizyon çaldı. Çaldıkları eşyaları çevredeki esnafa satan hırsızlar yakalanırken, şüphelilerin okulda yaptıkları hırsızlık, çaldıkları kredi kartları ile akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'de çaldıkları motosikletle önce bir eve girip cep telefonu, kredi kartı ve yüzük çalan 2 hırsız, daha sonra bir ilkokula girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde tablet, bilgisayar ve televizyon çaldı. Çaldıkları eşyaları çevredeki esnafa satan hırsızlar yakalanırken, şüphelilerin okulda yaptıkları hırsızlık, çaldıkları kredi kartları ile akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de bir motosiklet çalan iki hırsız, çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daireye girerek ev sahipleri uykudayken evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çaldı. Buradan ayrıldıktan sonra motosikletle dolaşmaya devam eden hırsızlar, bir akaryakıt istasyonunda durarak çaldıkları kredi kartı ile motosiklete benzin aldı.