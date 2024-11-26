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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrilip Yandı

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrilip Yandı
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İstanbul Havalimanı Kavşağı yakınlarında seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi ve motoru yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Arnavutköy'de, seyir halindeyken devrilip motoru yanan hafriyat kamyonu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, İstanbul Havalimanı Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında seyreden sürücünün ismi henüz bilinmeyen 34 GFM 65 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi.

Yan yatan kamyonun motoru yanarken, araçtaki hafriyat da yola döküldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kamyondaki yangın söndürüldü.

Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hafriyat kamyonunda çıkan yangın, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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