Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
Arnavutköy’de hafriyat yüklü bir kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü yaralanmadan kurtulurken, kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

ARNAVUTKÖY'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Tayakadın Mahallesi'nde bulunan Tayakadın İhsaniye Yolu'nda meydana geldi. Tayakadın istikametine seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada devrilen aracın şoförü kabininden kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyon çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

