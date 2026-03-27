Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kaza yaptı; şoför hafif yaralandı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu şoför hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can Erbay yönetimindeki 34 VP 8908 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yaptı.Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak önce ağaçlara ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun sürücü kabini hurdaya dönerken, şoför Mehmet Can Erbay kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
