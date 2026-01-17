Haberler

Arnavutköy'de garajda başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Arnavutköy'de garajda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Arnavutköy'de garajda başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın yanında bulunan garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada ve garajda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
