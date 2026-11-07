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Arnavutköy'de elektrikli otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de elektrikli otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de elektrikli otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında elektrikli otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve iki yolcu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Ebru D., idaresindeki 34 RJS 992 plakalı elektrikli otomobil ile seyir halindeyken Cansever Sokak'a dönmek için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ebru D. ile araçta yolcu konumunda bulunan Mücevher D. ve Döndü D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmadığı ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı saniye saniye bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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