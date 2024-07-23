İstanbul Arnavutköy'de denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde denizde hortum oluştu. Karaburun açıklarında saat 12.00 sıralarında meydana gelen hortum, kıyıya ulaşmadan sona erdi.
İstanbul Arnavutköy'de denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karaburun açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan sona eren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, hortum Yeniköy sahillerinden de görüldü.