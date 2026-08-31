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Arnavutköy'de Dalga Faciası: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Dalga Faciası: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde arkadaşlarıyla vakit geçiren Nurettin Çırak (58), kıyıda oturduğu sırada bir dalganın çarpmasıyla denize sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarılan Çırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında cankurtaranların görev saatinin sona erdiği öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.

ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde arkadaşlarıyla vakit geçiren Nurettin Çırak (58), kıyıda oturduğu sırada dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Çırak'ın yardımına çevrede bulunan 2 kişi koştu. Denizden bilinci kapalı halde çıkarılarak hastaneye kaldırılan Çırak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.30 sıralarında Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Başakşehir'de yaşayan Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla Karaburun'a gitti. Çırak ve arkadaşları bir süre sahilde vakit geçirdi.Kıyıda sırtı denize dönük şekilde oturan Çırak'a, kıyıya vuran dalga çarptı. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen Çırak, kısa sürede gözden kayboldu.

YARDIMINA 2 KİŞİ KOŞTU

Çırak'ın yardımına denize sürüklendiğini gören çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi koştu. Kıyıya çıkarılan Çırak'ın bilincinin kapalı olduğunu görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin sahilde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Çırak, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Sahil Güvenlik kayıtlarına göre olayın saat 19.34 sıralarında meydana geldiği ve olay sırasında cankurtaranların görev saatinin sona erdiği öğrenildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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