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Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.

Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katındaki dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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