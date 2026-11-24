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Arnavutköy'de, motosikletinin ön kısmını kaldırarak akrobatik hareketler yaptığı belirlenen sürücüye 246 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, sürücünün seyir halindeyken motosikletinin ön kısmını kaldırarak akrobatik hareketler yaptığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Plaka bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen H.E.T. (19) yakalandı.

Motosikletliye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "motosikleti akrobatik hareketler yaparak kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddelerinden toplam 246 bin lira idari para cezası kesildi. Motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli H.E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA