Arnavutköy'de ağır tonajlı araçlara denetim: 70 araç sürücüsüne 701 bin lira ceza

Arnavutköy'de ağır tonajlı yük taşıyan hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı araçlar durdurulup kontrol edildi. Bu kapsamda 110 araç ve sürücüsü denetlendi.

Toplam 70 araç sürücüsü ile sahibine 701 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

Durdurulan bir kamyonun sürücüsü Demir Koç, ağır tonajlı araçlara yönelik kontrollerin hem can güvenliği hem de araçların korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimleri olumlu bulduğunu belirten Koç, "Denetimleri yeterli buluyorum. Bizim can güvenliğimiz için de önemli. Hafriyatçılar şoförlere yüksek tonajda yük vermeye çalışıyor." diye konuştu.

"Yüksek tonaj olduğunda aracım zarar görüyor"

Koç, araçlara kapasitesinin üzerinde yük verilmesinin kamyonlara zarar verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazen aracıma yüksek tonajda yük atmaya çalışıyorlar, 'Cezayı ben öderim.' diyorlar. Yüklerini taşıtıp müteahhidi zengin etmenin peşindeler ama yüksek tonaj olduğunda aracım zarar görüyor. Denetim olduğu zaman yüksek tonajda yük atamıyorlar, benim de malıma zarar gelmiyor. Daha rahat çalışıyoruz. Meslektaşlarıma, yolda kurallara uyarak düzgün şekilde gitmelerini, yüklerini kurallara uygun taşımalarını ve evrakı tam bulundurmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA