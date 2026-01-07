Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Haraçcı Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ikinci katta da hasara neden oldu.
Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haraççı Mahallesi Harmandere Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binanın ikinci katındaki daireye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İitfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.