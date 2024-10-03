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Arnavutköy Belediyesi, Kapatılan Kamusal Alanları Yeniden Açtı

Arnavutköy Belediyesi, Kapatılan Kamusal Alanları Yeniden Açtı
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Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresinde site yönetimleri tarafından kapatılan parklar ve yolları halkın kullanımına kazandırdı. Belediye, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yasal süreci başlatarak, kamusal alanların halka açılmasını sağladı.

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl ve çevresinde site yönetimleri tarafından kapatılan parklar ve yollar yeniden halkın kullanımına açıldığını duyurdu. Açıklamada, " Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresinde site yönetimi tarafından kamunun kullanımına kapatılan park, sokak ve yolları Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun talimatıyla yeniden halkın kullanımına kazandırdı. Site yönetimi tarafından yalnızca site sakinlerinin kullanımına açılan bu kamusal alanlarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye harekete geçti" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ekipleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde site yönetimine gerekli tebligatları yaptı ve bu alanların halka açılmasını talep etti. Ancak yapılan uyarılara rağmen, park ve yollar kamunun kullanımına açılmadı. Belediyenin yürüttüğü diyalog ve görüşmeler de olumlu sonuç vermeyince, yasal süreç başlatıldı ve belediye tarafından bir müdahale programı hazırlandı.

"Bu süreçte, belediye ekipleri kamusal alanlar içinde kalan ve gasp edilen park ve sokakları tekrar düzenleyerek, bu alanları vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan çalışma, kamuya ait alanların korunması ve halkın ortak yaşam alanlarına erişim hakkının savunulması açısından büyük önem taşıyor.

"Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki tüm kamusal alanların adil ve eşit bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla benzer çalışmalarını titizlikle sürdürmeyi planlıyor. Vatandaşların park, yol ve diğer kamusal alanlara engelsiz erişimini sağlayan bu müdahale, halktan da büyük destek gördü."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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