Arkeolog Prof. Dr. Adnan Diler Hayatını Kaybetti

ADNAN DİLER KİMDİR

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. 'Kaunos Kutsal Alanı' konulu tez çalışması ile arkeoloji alanında doktor ünvanını aldı. 1993 tarihinde doçent, 1999 tarihinde profesör oldu. 1998 yılına kadar Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görev alarak akademik gelişmesini sürdürdü ve 1999-2019 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü. 2000 yılında Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Üniversitenin değişik kademelerinde; Rektör Kültür ve Sanat Danışmanlığı, Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Erzurum ve Muğla illerinde Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları'nda kurul üyeliği, kurul başkanlığı ve yüksek kurul üyeliği görevlerinde bulundu. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nde Dekan vekili olarak görev yürüttü. 1981 yılından beri Kaunos Kazı Ekibi üyeliği, 2006 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı Pedasa Kazıları'nı yürüttü. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerini yürüttü. 2004 ve 2006 yıllarında Muğla Üniversitesi'nde Uluslararası Karya Taş Heykel Sempozyumu'nu düzenledi Dr. Soner Özen, Dr. Britta Kleine-Özen ile Muğla Üniversitesi'nde Kopya Heykel Eserler Müzesi'ni kurdu. Adnan Diler, Leleg ve Karya araştırmacısıdır. Eski Çağ Tarım Arkeolojisi Zeytin Yağı ve Şarap Üretim Teknolojileri, Arazi Kullanımı ve Kültürel Kaynak Yönetimi konularında çalışmaları ve uzmanlığı bulunmaktadır.

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