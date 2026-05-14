Haberler

Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da arkadaşına ait motosikletle park halindeki bir otomobile ve frigorifik kasaya çarpan 17 yaşındaki Burak Dilli, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BURDUR'da arkadaşına ait motosiklet ile hem otomobile hem de frigorifik kasasına çarpan Burak Dilli (17), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi, Şehit Ümit Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşına ait olduğu belirlenen 15 AEP 404 plakalı motosikleti kullanan Burak Dilli, kontrolünü kaybederek önce park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile, ardından yine park halindeki frigorifik kasaya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Frigorifik kasanın altına giren Burak Dillii, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Burak Dilli, kurtarılamadı. Burdur Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Burak Dilli'nin cansız bedeni morga konuldu. Burak Dilli'nin cenazesi, bugün öğle saatlerinde Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Cristiano Ronaldo medya patronu oluyor

Bambaşka bir sektöre giriyor!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı