Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

BURDUR'da arkadaşına ait motosiklet ile hem otomobile hem de frigorifik kasasına çarpan Burak Dilli (17), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi, Şehit Ümit Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşına ait olduğu belirlenen 15 AEP 404 plakalı motosikleti kullanan Burak Dilli, kontrolünü kaybederek önce park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile, ardından yine park halindeki frigorifik kasaya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Frigorifik kasanın altına giren Burak Dillii, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Burak Dilli, kurtarılamadı. Burdur Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Burak Dilli'nin cansız bedeni morga konuldu. Burak Dilli'nin cenazesi, bugün öğle saatlerinde Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

