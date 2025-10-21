Arkadaşını Vurarak Öldüren Genç Tutuklandı

ADANA'da 2 ay önce kuş kümesini yakmakla suçladığı arkadaşı Mehmet Aldanma'yı (19) çıkan kavgada tabancayla vurarak, öldürdüğü öne sürülen Ömer Aslan (19), evine girerken yakalandı.

İfadesinde, "Mehmet, kaçarken peşinden silahlar sıkıldı ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Ben ateş etmedim, Mehmet'i ben öldürmedim" diyen Aslan, tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde kuş besleyen Ömer Aslan'ın kümesi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verilerek, yakıldı. Aslan, durumdan sorumlu tuttuğu arkadaşı Mehmet Aldanma ile tartışıp, kavga etti. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, taraflar arasında husumet başladı. Olay günü sokakta karşılaşan Aslan ile Aldanma arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Aslan, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Aldanma'yı sırtından vurup, kaçtı. Yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aldanma, 22 Ağustos'ta yaşamını yitirdi

EVİNE GİRERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheli Ömer Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Aslan, olaydan 2 ay sonra evine gelince yakalandı. Emniyete götürülen Aslan'ın 'Uyuşturucu kullanma', 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydının olduğu bildirildi. Aslan, ifadesinde, "Mehmet, kaçarken peşinden silahlar sıkıldı ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Ben ateş etmedim, Mehmet'i ben öldürmedim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.