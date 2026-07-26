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Arkadaşı tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü

Arkadaşı tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü
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AKSARAY'da villa bahçesindeki kameriyede arkadaşları ile alkol alan Mustafa Eriş (61), G.U. (38) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

AKSARAY'da villa bahçesindeki kameriyede arkadaşları ile alkol alan Mustafa Eriş (61), G.U. (38) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan villadaki kameriyede Mustafa Eriş ile 1'i kadın 5 kişi alkol almaya başladı. Masada bulunan G.U., Eriş'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eriş, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eriş'in yaşamanı yitirdiği belirledi. Eriş'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan G.U. ile yanındaki kişi aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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