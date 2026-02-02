Tortum Gölü'nde kano keyfi

ERZURUM'da bir grup arkadaş, 1027 metre rakımı dolayısıyla kent merkezine göre sıcaklığın daha yüksek olduğu 8 kilometrekare alana sahip Tortum Gölü'nde kanoyla gezinti yaptı.

Erzurum'a 103 kilometre uzaklıkta, 18'inci yüzyılda Kemerli Dağ'dan inen bir heyelan kütlesinin Tortum Çayı'nın önünü kapaması sonucu oluşan 8 kilometrekare alana sahip Tortum Gölü, dar ve dik bir vadide 8 kilometre boyunca uzanıyor. Tortum Şelalesi'ni de besleyen ve derinliği 100 metre ile 1000 bin metre arasında değişen gölde elektrik üretimi de yapılıyor.

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Tortum Gölü'nde hava Erzurum'a göre daha sıcak. Kış aylarında kar yağışının diğer bölgelere göre daha az yaşandığı Tortum Gölü'ne giden bir grup arkadaş, kano keyfi yaptı. Her türlü su sporuna elverişli olan gölde kanolarıyla gezinti yapan arkadaşlar, dronla da görüntü çekti.

Gölü dronla görüntüleyen Hakan Çelik, "Tortum Gölü Erzurum'un önemli turizm merkezlerinden biri. Tortum Şelalesi ile birlikte her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu güzel gölün tanıtımına biz de katkı sunmak istedik. Gölde kano yaparken çektiğimiz görüntüleri de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık" dedi.

Haber-Kamera: ERZURUM,