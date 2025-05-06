Arjantinli Virtüöz Marcelo Nisinman İstanbul'da Konser Verecek

Modern tango sahnesinin yenilikçi isimlerinden Arjantinli bandoneon virtüözü ve besteci Marcelo Nisinman, 10 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın hayattayken tek öğrencisi olan Nisinman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak.

Sanatçı, İngiliz kemancı Daniel Rowland, Ukraynalı piyanist Natacha Kudritskaya, İtalyan gitarist Alberto Mesirca ve Slovak kontrbasçı Zoran Markovic ile oluşturduğu Chamber Jam Contemporary Tango Quintet ile sahnede olacak.

Nisinman'ın besteleriyle Piazzolla'nın ikonik eserlerinin çağdaş düzenlemelerinin de seslendirileceği konser, Nisinman'ın "Hombre Tango" eseriyle başlayacak.

Piazzolla'nın unutulmaz eseri "Milonga del Angel"in yanı sıra konserde "Ciudad Triste", "Pourquoi tu te leves?", "Cuando tu no estas", "Introduccion al Angel", "El Aeroplano", "C'est fini", "Romance del Diablo", "Kicho", "Cafe 1930", "Jeanne & Paul", "Escualo", "Oblivion" ve "Violentango" şarkılarının da aralarında yer aldığı bir repertuvar yorumlanacak.

Konsere ilişkin detaylı bilgiye "crrkonsersalonu.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabilir.