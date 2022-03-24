Son dakika haberleri! Arjantin'de 1976'daki askeri darbenin 46'ncı yılında gösteriler düzenlendi

Arjantin'de binlerce kişi, 1976'da yapılan askeri darbenin 46'ncı yılında dönemin kurbanlarını anmak ve darbeyi kınamak için sokaklara döküldü.

Arjantin'de her 24 Mart'ta anılan "Hakikat ve Adalet için Ulusal Hafıza Günü" kapsamında çeşitli organizasyonların çağrısıyla binlerce kişi, başkent Buenos Aires'teki sembolik Mayıs Meydanı'na yürüdü.

Yüksek katılımın olduğu gösterilere dönemin şahitleri, askeri cunta döneminde yakınlarını kaybedenler ve sol görüşlü organizasyonların çağrısıyla binlerce kişi katıldı.

"Hiçbir zaman tekrar yaşanmaması için bu hafızayı gençliğe aktarmak gerekiyor"

Askeri yönetim döneminde kız kardeşi kaybolan Adriana Leiva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kız kardeşim Maria Deria Leiva bebeğiyle 11 Ocak 1977'de kaçırıldı ve kayboldu. Yeğenimi 2000 yılında bulduk." dedi.

Leiva, kız kardeşinin o dönem bir tekstil fabrikasında çalıştığını belirterek "İş çıkışı fabrikanın kreşinden oğlunu almaya gittiğinde ikisini de kaçırdılar. Yeğenimi, kendi öz oğulları olarak kaydettiren başka bir aileye verdiler, 25 yıl farklı bir kimlikle yaşadı ama 2000 yılında yeniden bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Askeri cunta döneminde işlenen suçların görüldüğü davada, davacı olduğunu aktaran Leiva, kız kardeşini kaçırıp bebeğini çalan askerlerin sadece 5 yıl ev hapsi cezası almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Buradayız, mücadele ediyoruz, direnmeye devam ediyoruz." diyen Leiva, yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Leiva, "Hiç unutulmaması ve hiçbir zaman tekrar yaşanmaması için bu hafızayı gençliğe aktarmaya devam etmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sol görüşlü organizasyonların gündeminde, hükümetin IMF ile vardığı ve geçen hafta Kongrede onaylanan borç ödeme anlaşması da vardı.

Binlerce kişi, IMF karşıtı dövizler taşıdı, sloganlar attı ve hükümetin IMF ile borç ödeme anlaşması yapmasını reddetti.

24 Mart 1976'daki darbe

Arjantin'de 20. yüzyılda yapılan 6 askeri darbenin en kanlısı ve sonuncusu olan, ülkede "devlet terörü dönemi" ve "kirli savaş dönemi" olarak da bilinen askeri darbe 24 Mart 1976'da gerçekleştirildi.

ABD destekli darbenin ardından 7 yıl süren diktatörlük döneminde zorla ortadan kaybetme, işkence, cinayet ve bebek hırsızlığı gibi ciddi insan hakları ihlalleri yaşandı.

Muhaliflerin kaçırıldığı, işkenceye uğradığı ve öldürüldüğü 700'den fazla gizli tutuklama merkezinin kurulduğu dönemde, bazı kaynaklar 9 bin kişinin öldürüldüğünü, ortadan kaybolduğunu ifade ederken insan hakları örgütleri de bu rakamın 30 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.