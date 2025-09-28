Haberler

Arizona'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Acil durum ilan edilen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Hill'in haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kent yetkilileri, kaybolan kişilerin olduğunu ancak sayılarının bilinmediğini, bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Scottsdale İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Phoenix kentindeki sellerde bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, sellerin olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
