Arizona'da Kum Fırtınası: Phoenix'te Elektrik Kesintileri ve Uçuş Gecikmeleri

ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen kum fırtınası, Phoenix'te devasa bir toz bulutuna yol açarak elektrik kesintilerine ve havalimanındaki uçuşların gecikmesine neden oldu. Meteoroloji, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde elektrik kesintilerine, uçuşların gecikmesine yol açtı.

CNN'in haberine göre, genelde düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı.

Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.

Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
