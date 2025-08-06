Arizona'da Ambulans Uçağı Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Arizona eyaletindeki Navajo Milleti bölgesinde bir ambulans uçağı düştü. Olayda uçuştaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti. Uçağın hasta almak üzere yola çıktığı belirtildi.

LOS ANGELES, 5 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletindeki Navajo Milleti bölgesinde küçük ambulans uçağının düşerek alev alması sonucu uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Navajo Polis Departmanı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada çift pervaneli küçük ambulans uçağının salı günü yerel saatle 12.40 sularında Chinle Havalimanı yakınlarında düşerek yandığını belirtti.

Açıklamada uçağın yakınlardaki bir hastaneden hasta almak üzere yola çıktığı ve hayatını kaybeden 4 kişinin bölge dışından gelen sağlık personeli olduğu kaydedildi.

ABD'nin en büyük Kızılderili koruma alanı konumunda olan Navajo Milleti bölgesi, Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinin bir bölümü kapsıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: İşte sistemin geldiği durum

Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sahte diploma çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.