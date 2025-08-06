Arizona'da Ambulans Uçağı Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

LOS ANGELES, 5 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletindeki Navajo Milleti bölgesinde küçük ambulans uçağının düşerek alev alması sonucu uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Navajo Polis Departmanı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada çift pervaneli küçük ambulans uçağının salı günü yerel saatle 12.40 sularında Chinle Havalimanı yakınlarında düşerek yandığını belirtti.

Açıklamada uçağın yakınlardaki bir hastaneden hasta almak üzere yola çıktığı ve hayatını kaybeden 4 kişinin bölge dışından gelen sağlık personeli olduğu kaydedildi.

ABD'nin en büyük Kızılderili koruma alanı konumunda olan Navajo Milleti bölgesi, Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinin bir bölümü kapsıyor.