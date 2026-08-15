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Arifiye'de Zincirleme Kaza: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti

Arifiye'de Zincirleme Kaza: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda arızalanan minibüsü almak için gelen çekiciye ve ardından minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler (25) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde arızalanan minibüs ile onu almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ö.H.D. (20), yönetimindeki 54 AKG 100 plakalı minibüs arızalanınca çekici çağırdı. Bunun üzerine M.K. (59) yönetimindeki 41 AST 264 plakalı çekici bölgeye gitti. Bir süre sonra Durmuş Can Gürler yönetimindeki 35 PTV 804 plakalı otomobil, önce reflektörle işaretlenen çekiciye ardından da emniyet şeridinde duran 54 AKG 100 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Durmuş Can Gürler, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Durmuş Can Gürler'in piyade uzman onbaşı olduğu ve İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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